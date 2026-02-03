В эти дни в Кузбассе проходит Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО». Более 280 студентов отправились в составе отрядов в муниципалитеты для помощи местным жителям.

Бойцы отрядов «Снежного десанта» помогают ветеранам, семьям участников спецоперации, пенсионерам и людям с ОВЗ в уборке снега, колке дров, уборке мусора и других делах. Студенты также приводят в порядок общественные, памятные места и мемориалы.

Помимо этого, они проводят большую работу со школьниками, для каждого возраста подготовлена отдельная программа, а в конце каждого дня для всех жителей населенных пунктов отряды показывают концертную программу с творческими номерами.