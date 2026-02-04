В Предуниверсариуме СибГИУ открылись новые лаборатории. Там будут заниматься школьники инженерных классов юга региона. Оснастить лаборатории помогли металлурги, ЕВРАЗ ЗСМК выделил 5,2 млн рублей, это позволило закупить более 30 единиц лабораторного оборудования и учебных комплексов для развития инженерного образования в регионе.

Предуниверсариум СибГИУ — площадка, созданная в 2023 году для ранней и углубленной подготовки школьников. Здесь будущие абитуриенты погружаются в мир инженерных профессий, участвуют в проектной деятельности и готовятся к поступлению в вуз.

Лаборатории будут регулярно посещать ученики инженерных классов, созданных в восьми школах Новокузнецка и одной школе Прокопьевска при поддержке ЕВРАЗа. Новое оборудование позволит повысить качество практико-ориентированности подготовки, которую ребята будут проходить в сочетании с усиленной подготовкой в школе.