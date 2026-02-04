Кузбасские учителя смогут сообщить о лишней бюрократической нагрузке в Роспотребнадзор, а также на горячую линию в областное министерство образования. Об этом заявил Илья Середюк в своем телеграм-канале.

– Неправильно, когда наши педагоги большую часть своего времени, часто личного, тратят на заполнение отчетов, которые еще и дублируют друг друга. Их ключевая задача — не бумажки заполнять, а растить, учить и воспитывать наших детей, — отметил губернатор региона.

Ранее мы писали о создании в Кузбассе рабочей группы по снижению бюрократической нагрузки на педагогов. Им предстоит проанализировать текущую ситуацию и разработать предложения по уменьшению бумажной работы.

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка.