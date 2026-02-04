Мошенники под видом управляющих организаций рассылают смс, якобы предлагая вернуть переплату за отопление. Вместе с суммой возврата в сообщении содержится ссылка «для перевода средств». Переходя по ней, жертва открывает аферистам доступ к своим данным, в том числе банковским.

В ГЖИ Кузбасса подчеркнули, что управляющие компании и ресурсники некогда не возвращают деньги за переплаты напрямую, вычитая сумму перерасчета из последующих платежей. Поэтому в ведомстве призвали жителей региона не переходить по сомнительным ссылкам и никому не передавать свои личные данные или коды из СМС, а любую информацию уточнять в своей управляющей компании.