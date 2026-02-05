В начале февраля отмечается традиционный День ездовых собак. В Кузбассе этот праздник решили провести ярко. В Шерегеше прошли фестиваль «Чакши квест» и Кубок Горной Шории по гонкам на собачьих упряжках и догтрекингу. Как проходили события? Уши, лапы и носы — уже на ваших экранах.

Ушки на макушке, лапы на старте и громкий лай – как знак готовности рвануть вперед – эти участники свое дело знают. Милые, мягкие и очень отважные. Более 100 лет назад, 2 февраля 1925 года, закончилась «Великая гонка милосердия». Тогда ездовые собаки спасли больше тысячи людей, доставив вакцину в охваченный эпидемией дифтерии город. Пробег проходил в суровых условиях при температуре до — 50 градусов и в метель. Упряжки преодолели расстояние почти 1100 км за 6 дней. Условия чемпионата в Шерегеше, конечно, лояльны – как дань памяти подвига братьев наших меньших. Традиция добрая.

Для пятилетнего Мирона это не только гонка, но и ответственная миссия. Мальчику выпала честь зажечь фонарь Кубка Горной Шории. Это главный символ всех гонок с собаками. В числе участников не только жители Кузбасса, но и других регионов – Республики Алтай и Алтайского края, Новосибирска, и даже представители Москвы и Камчатского края. Кузбасс же представлен не только Шерегешем, но и Кемерово и Осинниками. Сложный рельеф не напугал ни собак, ни их пассажиров.

Конечно, нужен! И не только для преодоления дистанции в одной упряжке, но и для незаменимых объятий. Опытные участники признаются – здесь принято «тискаться» с хвостатыми товарищами. Перед такой традицией сложно устоять. Вот и кемеровчанка Александра Радостева ни на секунду не оставляет своих подопечных без внимания.

Если догтрекеры финишировали на горе, то упряжки продолжали свой путь, это лишь середина их маршрута. По желанию собакам можно дать немного передохнуть, поблагодарить, осмотреть, или что-то поправить. Кстати, согласно требованиям гонки, нарты должны быть оснащены обязательным набором, куда входит — суточный запас еды и питья, аптечка, ремнабор, спички или зажигалка, фонарь с запасным комплектом батареек.

После испытаний, конечно, вкусняшки для четвероногих спортсменов и праздник всем гостям.

Автор: Эльвира Галиева