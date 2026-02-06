Губернатор Илья Середюк провел в Новокузнецке совещание по теме предстоящего весеннего паводка на юге региона. Он поставил главам муниципалитетов ряд задач, в приоритете очистка от снега дворов, крыш и дорог, вывоз снега.

«Зима получилась богатая на осадки, в верховьях рек и местах складирования снега накопился большой объем. Главам муниципалитетов поручил обследовать русла малых рек и ручьев; проверить ливневую канализацию, водопропускные трубы; почистить отмостки домов, чтобы весной не затопило подвалы. Также важно проверить работоспособность каналов оперативного оповещения населения и подготовить места временного размещения людей», — отметил Илья Середюк.

В пресс-службе областного правительства также пояснили, что кузбассовцы, чьи дома попадают в зону подтопления, могут до 1 апреля застраховать свое имущество.