Всего на третий областной конкурс «Школьные идеи будущего» подали 101 проект. На реализацию 20 лучших идей школьников, прошедших в финал, выделят 7 млн из регионального бюджета на условиях софинансрования

Победителями стали 5 проектов. Благодаря школьному инициативному бюджетированию в топкинской школе №8 появится мобильный планетарий. В Усманской школе (пгт Верх-Чебула) обновят библиотеку. В пгт Зеленогорский оборудуют современную школьную обсерваторию. В школе №85 Новокузнецка обустроят зону отдыха, схожий проект реализуют в школе поселка Раздолье.



Как пояснили в пресс-службе областного правительства, до 95% необходимых средств (но не более 350 тысяч на проект) предоставит бюджет Кузбасса, остальную часть внесет муниципальная казна.

Фото: пресс-служба АПК