Награды и почетные грамоты губернатора Кузбасса вручили 245 ученым, включая 46 научным деятелям, защитившим в прошлом году докторские диссертации. Кроме того, в канун профессионального праздника наградили 66 победителей и призеров региональных конкурсов «Лучший студент», «Лучший аспирант», «Лучший молодой ученый», «Лучший учебник (учебное пособие)» и «Лучшая монография».

«В области сложилась развитая, мощная научная школа с многолетними традициями – как в фундаментальных исследованиях, так и в прикладной науке. Важно, чтобы инновации максимально быстро проходили путь от идеи до реализации, превращались в реальные прорывные продукты. Мы со своей стороны уже многое делаем для этого — открываем современные лаборатории, расширяем грантовую поддержку, помогаем ученым выстроить партнерство с промышленниками», – подчеркнул глава региона Илья Середюк.

Всего в Кузбассе пройдет свыше 500 событий, приуроченных к празднованию Дня российской науки, включая профильные конференции и открытие дискуссионных площадок.

Фото: пресс-служба АПК