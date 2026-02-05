По итогам 2025 года число социальных координаторов фонда «Защитники Отечества» в России превысило 4400 человек, более 1000 из них — ветераны специальной военной операции и члены семей защитников. В кузбасском филиале фонда «Защитники Отечества» работает 89 социальных координаторов, среди которых 10 ветеранов СВО, а также родные и близкие героев.

«Социальные координаторы — это душа нашего фонда. В филиалах по всей стране трудятся люди сопереживающие, вовлеченные и самоотверженные. Им не все равно, и они всегда готовы прийти на помощь нашим героям. Четверть социальных координаторов — это защитники и их родные: матери, отцы, жены, сестры, дочери. Они как никто другой понимают, какие вопросы возникают у наших героев и членов их семей, как их оперативно решить», — отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Социальные координаторы сопровождают ветеранов СВО и членов семей героев по всем вопросам. В частности, содействуют в получении бесплатной психологической и юридической помощи, технических средств реабилитации, высокотехнологичной медпомощи и санаторно-курортного лечения, помогают оформить удостоверение ветерана боевых действий, положенные льготы и выплаты, а также занимаются вопросами обучения, переобучения, трудоустройства. Кроме того, сотрудники вовлекают защитников в занятия физкультурой и спортом, патриотическое воспитание детей и молодежи, общественные проекты.

Ярким примером такой работы является социальный координатор филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Кузбассу Ольга Адам. В профессию она пришла, опираясь на личный опыт: в 2024 году обратилась в фонд за поддержкой. Получив помощь и сопровождение, она включилась в общественную деятельность, стала участницей объединения матерей погибших защитников «Сердце матери», а затем приняла решение работать социальным координатором.

Сегодня Ольга Адам сопровождает ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших героев, помогая им в решении социальных и правовых вопросов, оформлении мер поддержки и получении необходимой помощи.

Обязательное условие назначения на должность социального координатора — прохождение программы обучения в РАНХиГС, она актуализируется по мере изменения законодательства или расширения полномочий фонда. После выхода на работу в филиал каждому сотруднику назначают наставника, который сопровождает его в течение трех месяцев. Также для каждого нового сотрудника составляют индивидуальный план развития.

В процессе работы все социальные координаторы продолжают постоянно повышать свою квалификацию. Сотрудники из всех регионов регулярно обмениваются лучшими практиками на совещаниях в формате ВКС, очных семинарах-совещаниях. Кроме того, на еженедельной основе проходит обучение с приглашением спикеров из федеральных министерств и ведомств, организаций и учреждений по различным направлениям работы фонда.

