Во время своей рабочей поездки в поселок городского типа Краснобродский губернатор Кузбасса Илья Середюк посетил новое здание отдела полиции, куда недавно переехали сотрудники. Открытие этого помещения стало решением важной проблемы: после того как предыдущее здание было признано аварийным, охрана правопорядка осуществлялась всего одним нарядом, который дежурил в местной администрации.

«Сейчас у полицейских уже есть все необходимое для обеспечения безопасности людей — и помещение, и оборудование. Но главное — это сами сотрудники. Пообщался с ними: коллектив молодой, все патриоты родной земли, все горят желанием сделать жизнь на ней лучше. Это замечательно. Не сомневаюсь, теперь 28 населенных пунктов Прокопьевского округа, где живет около 23 тысяч человек, станут безопаснее и благополучнее», — сказал Илья Середюк.

Новое здание, площадь которого составляет 600 квадратных метров, оборудовано дежурной частью, комнатой для хранения оружия и помещением для задержанных. Здесь также есть кабинеты для следователей, дознавателей, оперативников уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции, инспекторов по делам несовершеннолетних и сотрудников других служб. Все рабочие места оснащены необходимой оргтехникой. Для сотрудников предусмотрены комнаты отдыха и приема пищи, а вход в здание оборудован пандусом для маломобильных граждан.

Фото: пресс-служба АПК.