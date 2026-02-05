Полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев в рамках рабочей поездки побывал в Красноярском крае и посетил региональный Национальный центр «Россия» на Енисее. В этом центре стартовали мероприятия, приуроченные к Году единства народов России, объявленному по инициативе главы государства Владимира Путина.

Анатолий Серышев подчеркнул, что эти мероприятия направлены на воспитание настоящих патриотов, которые будут жить в мире и согласии, уважая культуру всех народов, населяющих нашу страну.

«От того, как мы относимся друг другу, помним о своих корнях, опираемся на традиции и устои, особенно в это непростое время, когда идет специальная военная операция, стремительно меняется мир, зависит наша общая победа», — подчеркнул полпред.

Напомним, что в Кузбассе в рамках Года единства народов России проводятся различные мероприятия: образовательные акции, спортивные соревнования, национальные праздники и художественные выставки. Одним из ярких событий стала первая городская Спартакиада коренных малочисленных народов Кузбасса, состоявшаяся в Мысках в конце января. Представители шорцев и телеутов отметили свои традиционные праздники — «Пельменек» и «Мылтык Пайрам».

Интеллектуальный студенческий кубок «Единое студенчество Кузбасса» также был посвящен теме единства народов России. Многие студенты использовали элементы национальных костюмов, чтобы подчеркнуть культурное многообразие региона.

Кроме того, Анатолий Серышев осмотрел, как развивается сельская инфраструктура в Новосибирской области. Он посетил строящееся производственное предприятие, а также объекты социальной и туристической сферы.