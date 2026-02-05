О фонде «Защитники Отечества» по Кузбассу Ольга Адам узнала два года назад. После гибели сына на специальной военной операции было необходимо оформлять выплаты и решать множество других организационных вопросов. Тяжело переживавшей потерю женщине было сложно заниматься этими делами. На помощь пришла социальный координатор филиала фонда.

«Мне тогда очень помогло, что все решалось спокойно, без суеты. Было тихо, уютно, чувствовалось внимание и участие. Я тогда впервые подумала: как бы мне хотелось работать здесь и помогать людям», – вспоминает Ольга.

В фонде «Защитники Отечества» кемеровчанка познакомилась с другими мамами не вернувшихся с СВО бойцов, объединенных Ириной Волковой в общественную организацию «Сердце матери». Вместе с другими женщинами стала ездить в госпитали, где солдаты восстанавливаются после ранений, организовывать выставки в память о погибших защитниках и активно участвовать в другой общественной работе.

«Никто не поддержит так, как мама, которая прошла через то же самое. Когда мы объединились, стало легче. Появилось понимание, что ты можешь быть полезной не только себе, но и другим», – говорит Ольга Адам.

Ее желание оказывать поддержку людям профессионально вскоре претворилось в жизнь. Ольге предложили самой попробовать себя в роли социального координатора. Теперь она помогает ветеранам специальной военной операции и семья погибших бойцов разбираться с документами, получать меры поддержки, находить решения в сложных жизненных ситуациях. Социальные координаторы фонда оказывают ветеранов СВО и родственникам погибших защитников по всем ключевым вопросам: от получения юридической и психологической помощи до медицинской реабилитации, обучения и трудоустройства.

«Социальные координаторы – это душа нашего фонда. В филиалах по всей стране трудятся люди сопереживающие, вовлеченные и самоотверженные. Им не все равно, и они всегда готовы прийти на помощь нашим героям. Четверть социальных координаторов – это защитники и их родные: матери, отцы, жены, сестры, дочери. Они как никто другой понимают, какие вопросы возникают у наших героев и членов их семей, как их оперативно решить», – подчеркнула статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

История Ольги Адам наглядно показывает путь от личной утраты к осознанному служению людям. В фонде «Защитники Отечества» уверены, что работа социального координатора начинается с человеческого участия и доверия.

Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Кузбассе