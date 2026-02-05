Сегодня утром в Кузбассе назначили нового министра сельского хозяйства. Им стал Александр Кривцов, ранее занимавший пост главы Мариинского округа.

Губернатор Илья Середюк провел встречу с новым зампредседателя правительства по сельскому хозяйству, где поставил основные задачи для чиновника.

«Недостаточно просто выращивать зерно или получать молоко, нужно развивать глубокую переработку продукции. Чтобы мы не сырье отправляли на экспорт, а продукцию с высокой добавленной стоимостью. Для этого у нас есть все необходимое — и инвесторы, и проекты. Важно организовать их эффективное сопровождение», — сказал на встрече Илья Середюк.

На должности главы Мариинского округа Кривов находился с 2015 года и, по данным пресс-службы областного правительства, за последние годы муниципалитет демонстрировал достойные результаты в сфере сельского хозяйства. Помимо этого, Александр Кривцов работал в департаменте молодежной политики и спорта Кемеровской области и возглавлял детские спортивные учреждения.

Фото: пресс-служба АПК.