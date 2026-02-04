Проект «СВОи дети», организованный ветеранами специальной военной операции Алексеем Артамоновым и Станиславом Ставицким, нацелен на подростков. С помощью наставника они приобщаются к спорту и культуре.

«Мы запустили ее, чтобы показать: у ветеранов есть не только заслуги перед Отечеством, но и огромный потенциал в мирном труде. Считаю важным, что ветераны участвуют в воспитании детей и молодежи. Особенно ценно, что они делают это личным примером. Таких проектов в регионе должно быть как можно больше», – отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Наставники проводят спортивные тренировки для детей, устраивают профориентационные занятия в вузах, вместе с ними ходят на хоккей и в театры. На днях ветераны спецоперации организовали для ребят коллективный поход в музыкальный театр Кузбасса на спектакль «Алые паруса».

Фото: Илья Середюк/Telegram