В прошлом году в Кемеровской области по региональной программе капитально отремонтировали свыше 1 тысячи многоквартирных домов. Строители привели в порядок 721 крышу, обновили 51 фасад, заменили 81 систему электроснабжения и 179 лифтов (в 85 домах). Илья Середюк отметил, что этот уровень близок к историческому максимуму.

«В 2026-м планируем привести в порядок примерно столько же объектов. От состояния жилого фонда зависит не только комфорт, но и безопасность людей, поэтому контроль ведем на каждом этапе – от проектирования до приемки работ», – подчеркнул губернатор.

Глава региона добавил, что объекты необходимо сдавать в установленные сроки, причем без потери качества.

Фото: пресс-служба АПК