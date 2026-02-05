Губернатор Кузбасса Илья Середюк встретился с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. На совместном заседании с экспертами обсуждалась тема развития угольной отрасли.

В пресс-службе областного правительства отмечают, что упор специалисты собираются делать на глубокую переработку угля. По их мнению, это поможет стабилизировать работу отрасли и создать новые возможности международного сотрудничества.

«Угледобыча — основная для Кузбасса отрасль. Кузбасский высококачественный уголь незаменим в металлургии. Электростанции не только в России, но и за рубежом ориентированы на черное золото. Чтобы его заменить, нужно переустройство всей энергогенерации. Поэтому в долгосрочной перспективе подтверждается потребление угля. Ставку мы сейчас делаем на развитие глубокой переработки угля», — сказал Середюк.

Помимо этого, была озвучена необходимость продолжать модернизацию предприятий, в том числе цифровизацию.

