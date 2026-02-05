Стартовую партию «Кузбасс» начал резво, счет 3:1 после первых розыгрышей вселял определенные надежды в кемеровских болельщиков. Но уже по ходу игрового отрезка бросалось в глаза, что хозяева площадки заметно уступали действующему чемпиону страны в съеме, попутно допуская ошибки в простейших ситуациях. Первый сет остался за гостями – 25:21.



В начале второго сета за счет серии эйсов Тимофея Тихонова (эйсы вообще стали серьезным оружием кемеровчан, за матч их набралось восемь против пяти у «Зенита») и удачных действий на блоке «Кузбасс», превративший 0:2 в 5:2, заставил казанцев занервничать и взять тайм-аут. Однако в ход матча вмешались непредвиденные обстоятельства. При приятном для хозяев счете 7:4 начались перебои с электричеством. В отличие от ноябрьского матча с «Горьким», свет в «Арене» не потух полностью. Но в зале стало заметно темнее.

Судьи остановили встречу и через несколько минут пришли к выводу, что приглушенное освещение не помешает волейболу. Пауза пошла на пользу казанцам, пришедшим в себя и начавшим поджимать соперника на блоке и благодаря собственным усилиям в атаке. К тому же наставник гостей Алексей Вербов освежил игру заменами, выпустив на площадку Михаила Вышникова и Дражена Лубурича. Незадолго до конца сета «Кузбасс» еще вел со счетом 20:18, но более опытные игроки «Зенита» смогли оставить за собой решающие эпизоды и взять вторую партию – 25:22.

«Во второй партии у нас перестали работать защита, прием, блок и только атака осталась. Как-то вырулили, вытащили. Была задумка тренерского штаба дать поиграть практически всем, у нас длительный выезд, у нас дальше Новосибирск, потом Оренбург и все в тонусе должны быть», – сказал после матча капитан «Зенита» Артем Вольвич.

В третьем сете электрики смогли полностью наладить освещение, а подсевший «Кузбасс» свою игру – нет. Из первого сета вернулись проблемы на приеме (не лучший матч кемеровчан в этом компоненте – 43%), помноженные на собственные ошибки в атаке и усилившуюся игру «Зенита» в защите. В середине партии счет уже был 16:9 в пользу казанцев. Подопечным Сергея Троцкого организовать погоню за чемпионом не удалось – 18:25 по итогам партии. «Кузбасс» проиграл «Зениту» в перенесенном матче 27-го тура Суперлиги со счетом 0:3.

«Сегодня матч, несмотря на результат, однозначно нам зашел в зачет. «Зенит-Казань» не обрушился на нас с огромной силой. В первых двух сетах мы хорошо подавали и, как мне показалось, команда, которая борется за призы, имеет проблемы на приеме. Они сегодня играли через четвертую зону и благодаря вариативности Волкова, показывали хороший волейбол. Наша задача сегодня была поиграть всем составом, дать поиграть тем, кто меньше участвовал в предыдущих матчах. Я думаю, что в третьем сете мы включили какой-то режим эконом. Хочу отметить Тимофея Тихонова, его второй сет был фееричен», – прокомментировал тренер «Кузбасса» Юрий Зинько.

Следующую встречу кемеровчане проведут на выезде. 7 февраля «Кузбасс» сыграет с «Ярославичем». Для обеих команд это будет важнейшая встреча в плане турнирных перспектив – соперники с одинаковым количеством очков занимают 14 и 15 места в таблице. Во многом этот поединок покажет, кто еще будет бороться за плей-офф, а кто – сосредоточится на борьбе за выживание.

Заглавное фото: пресс-служба волейбольного клуба «Кузбасс» (Кемерово)