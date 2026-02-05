Стало известно о назначении нового министра сельского хозяйства Кузбасса, им стал Александр Кривцов. Предприниматели, которые давно работают в сфере сельского хозяйства и сотрудничали с новым министром в период его руководства Мариинским округом, рассказали о своем опыте взаимодействия.

«Могу сказать только хорошее, это достойный человек. Я думаю, и работа при нем будет складывать сейчас хорошо. По себе могу сказать, что он всегда поддерживал и помогал в нашей отрасли, если была необходимость, не остался в стороне», – отмечает Владимир Марков, генеральный директор ООО «КХ Победитель».

Глава КФХ «Арзанов Р.Х.» Резван Арсанов, который занимается выращиванием зерновых в Мариинском округе, также поделился своим положительным мнением.

«Это хороший человек, всегда уделял внимание нам и нашей работе, при нем все было в порядке».

Председатель Совета предпринимателей при главе Мариинского округа Владимир Ерошенко отмечает Александра Кривцова как ответственного человека и грамотного руководителя.

«Если судить по его работе в совете, то это очень грамотный человек, хороший администратор, дальновидный. Он хороший стратег, всегда смотрит наперед и ответственно подходит к работе. Он помогал сельскому хозяйству в округе, в том числе грантами каждый год», – сказал Владимир.

Напомним, что Александру Кривцову 58 лет, и он руководил Мариинским округом с 2015 года. За последние пять лет под его руководством округ добился значительных успехов в сельском хозяйстве. Так, 12 тысяч гектаров бывших сельскохозяйственных земель были возвращены в оборот, а валовой сбор зерновых увеличился до 135 тысяч тонн. За последний год площади под посевы технических культур выросли втрое, а средняя урожайность зерновых поднялась на треть, достигнув 30 центнеров с гектара.