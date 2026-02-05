В пгт Краснобродский готовятся к запуску в работу новые очистные сооружения.

Как отметил губернатор Илья Середюк, лично побывавший на объекте, старый комплекс служил людям с 1978 года, свой ресурс он исчерпал и в последние годы фактически ничего не очищал.

Новый комплекс поможет решить несколько очень важных задач. В первую очередь, это обеспечение жителей поселка современными и надежными коммунальными услугами. Кроме того, запуск современного объекта позволит полностью исключить загрязнение стоками реки Ускат, а также создать резерв для подключения новых абонентов.

«Строительство очистных сооружений завершили в декабре, установили современное оборудование от российских производителей. Сейчас специалисты ведут пуско-наладочные работы. Запустить в эксплуатацию его сможем, как только настанет тепло. Уже к апрелю комплекс очистных сооружений полноценно заработает и поможет сделать лучше жизнь всех 11 тысяч краснобродцев», – заявил Илья Середюк. В областном правительстве добавили, что очистные сооружения были построены в рамках региональной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса».

Фото: Илья Середюк/Telegram