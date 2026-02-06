В Национальном центре «Россия» в Москве прошел марафон «Россия — семья семей», где Владимир Путин дал старт Году единства народов России. В марафоне приняли участие представители 194 народов страны и гости из ближнего зарубежья. Кемеровскую область представили студенты КемГУ разных национальностей. Среди них — Анастасия Сережечкина, Матвей Пермяков — русские, Никита Сульгин — белорус, Ангелина Жучкова и Мария Мажина — телеутки.

«В Кузбассе представители 135 национальностей живут в мире и согласии. История Кузбасса — это история дружбы народов. Наша сила — в разнообразии культур, традиций, языков, которые переплетаются в единое целое, создавая неповторимую атмосферу взаимоуважения. Мы помним и чтим подвиги наших отцов и дедов, которые плечом к плечу защищали Родину в годы Великой Отечественной войны, вместе поднимали промышленность, развивали культуру и образование. Сегодня мы так же едины в стремлении сделать наш регион современным, удобным, перспективным!», — отметил губернатор Илья Середюк.

Кузбасс также стал частью рекорда России на Слете послов гостеприимства в Смоленске. Выпускники программ «Мастера гостеприимства» и «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия — страна возможностей», от Калининграда до Сахалина, синхронно исполнили легендарную песню «Катюша», символизируя единство нашей страны.

Наш регион представляла заместитель директора Культурного центра «Грамотеинский», которая поделилась с участниками слета информацией о Кузбассе и его главной жемчужине — горнолыжном комплексе «Шерегеш».

Фото: пресс-служба АПК.