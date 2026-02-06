В рамках своей рабочей поездки Илья Середюк посетил пункт бесплатного проката предметов первой необходимости для новорожденных, который открылся в поселке городского типа Краснобродский Прокопьевского района.

«Такие пункты открылись во всех муниципалитетах Кузбасса. В них студенческие и молодые семьи, одинокие мамы смогут бесплатно взять напрокат все самое необходимое: коляски, кроватки, пеленальные столики. Напоминаю, услуга бесплатна», — отметил губернатор Илья Середюк.

Во время визита глава региона пообщался с одной из первых семей, воспользовавшихся этой услугой в Краснобродском. Дарья и Виктор Поповы воспитывают шестилетнего сына Мирона, а в июле 2025 года у них родились двойняшки — Григорий и Михаил. Семья выбрала специальную прогулочную коляску для своих близнецов.

Для удобства жителей округа были открыты два таких пункта — один в Прокопьевске на улице Н. Крупской, 13, и другой в Краснобродском на улице Комсомольская, 8.

Первые пункты проката заработали в декабре в Кемерове и Новокузнецке. В настоящее время они функционируют в каждом муниципалитете региона, и их услугами уже воспользовались более 160 семей из Кузбасса. Право на социальный прокат предоставляется студенческим и многодетным семьям, одиноким матерям, родителям детей с ограниченными возможностями здоровья, а также малообеспеченным семьям, воспитывающим детей в возрасте до двух лет. В пунктах проката можно бесплатно взять в аренду детские коляски, кроватки, автолюльки, столики для кормления, манежи, ходунки, электронные весы, видеоняни и другие товары для ухода за малышами. Закуплено более 30 тысяч различных предметов. Ежегодно этой услугой могут воспользоваться более 1,5 тысячи семей.