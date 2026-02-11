На 4 дня в их расписании были мастер-классы, концерты и подготовка к номерам. Речь про участников выездной школы актива «Мануфактура», которая последние 10 лет проходила только в стенах Кемеровского университета. Кто стал счастливчиками и поехал в лагерь «Пламя» – смотрите в сюжете Марины Киселёвой

Первый раз на «Мануфактуре» и сразу организатор. Речь про Елизавету Стармажеву, которая стала частью рабочего и творческого механизма на выездной школе актива. Написать сценарий, придумать сценку и дать старт общему сбору команд — со своим функционалом Лиза справлялась не хуже балерины, исполняющей пируэты.

Среди тех, кто только начал развивать организаторские способности, есть и бывалые. Они смело берутся за режиссирование концерта и также становятся маяком для студентов на их творческом пути с пробами и ошибками.

63 смелых и креативных студента приехали на настоящий творческий завод, где знакомые шестеренки, цепи и валы заработали в одном ритме, выдавая как итоговый продукт: замысловатые сценки, интеллектуальные квизы и насыщенные энергией и энтузиазмом концерты.

Среди участников – танцоры, вокалисты, акробаты. Были и те, кто удивлял скрытыми талантами. Одним из них поделился Семен Бобылев — насвистел Лебединое озеро.

На два часа участники мануфактуры стали флажистами, топографами и лазутчиками. На территории лагеря для них прошла игра «Зарница». Творческих путешественников не остановили даже сугробы по колено.

Делиться опытом с идейными вдохновителями приезжали спикеры. Среди них выпускник и народный артист КемГУ 2018 года – Андрей Власевич.

За 4 дня на «Мануфактуре» было всё: замуж выдали, царский прием организовали и квартирники в камерной обстановке с коврами и живой музыкой под гитару провели.

Автор: Марина Киселева