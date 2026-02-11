Творческий успех. Пока в одной части Ленинск-Кузнецкого муниципального округа устраивают выставку, в другой подводят итоги реализации проекта, значимого для всей страны. Подробности далее.

«Дизайн без границ». Под таким названием прошла выставка работ студентов Кузбасского художественного колледжа. Основа экспозиции – материалы двух учениц. Девушки рассказали гостям не только о своем творчестве, но и об учебе. Событие стало частью профориентационной работы по национальному проекту «Молодежь и дети».

Тем временем полысаевская Детская школа искусств №54 вошла в число лидеров проекта «Пушкинская карта» в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе. Всего на территории к программе подключились 18 учреждений культуры. Они активно сотрудничают с 38 школами и 4 учреждениями среднего профобразования.

Дети побывали на концертах, спектаклях, книжных выставках, творческих вечерах и мастер‑классах, посетили кинопремьеры во Дворце культуры имени Ленина и ДК «Полысаевец». В первый квартал этого года в округе пройдет более 600 мероприятий по программе. Будут в 2026-м и события к Году единства народов России.

Автор: Дарья Шибаева