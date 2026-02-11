Кто на свете всех милее, всех румяней и белее? Это выяснят на конкурсе «Студенческая краса — 2026». Как готовятся прокопчанки и чем планируют удивлять жюри? Расскажем далее.

За две недели на участие в «Студенческой красе — 2026» заявились 14 девушек. Среди них — Монгуней, которая уже третий год учится на акушера‑гинеколога в филиале Кузбасского медицинского колледжа.

Большинство участниц выбрали русский народный стиль. Это, по словам организаторов, отражает растущий интерес молодежи к истории и национальным ценностям. Сейчас девушки отрабатывают танцы и готовятся к занятиям по дефиле с ведущими хореографами Дворца культуры.

В рамках проекта участниц ждут три этапа: дефиле в национальном костюме, вечернем наряде и творческий номер. Финал запланирован на 6 марта. Если конкурс понравится жителям города, проект может стать ежегодным.

Автор: Дарья Шибаева