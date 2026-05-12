В Кузбассе новый вместительный автомобиль получила семья Курочкиных из села Ильинка Новокузнецкого округа. На вручении ключей многодетной чете побывала и наш корреспондент Валерия Ширяева.

Супруги Сергей Леонидович и Светлана Сергеевна воспитывают 11 детей. Глава семьи работает электромонтером, а мама посвящает себя детям — готовит, шьет, занимается садом. В прошлом году Указом Президента России Светлане присвоено звание «Мать-героиня».

Эту региональную меру поддержки ввели в 2025 году. Родители, которые воспитывают десять и более детей, при соблюдении ряда условий имеют право на приобретение автомобиля за счет региона. Машина должна быть произведена на территории России. До семьи Курочкиных автомобили за счет регионального бюджета уже получили семьи из Киселёвска, Осинников и Березовского.

Теперь и в отпуск получиться съездить и детей по кружкам развести, еще и останется время на огород, за которым ухаживают все члены семьи.

