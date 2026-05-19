Свои лучшие годы жизни проведёт за решеткой в колонии строгого режима. В Кузбассе сотрудники ФСБ задержали 17-летнюю девушку за организацию деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации. Подробности в материале Владислава Буянова.

Так свой нездоровый интерес к деятельности украинской террористической организации объяснила ещё совсем несовершеннолетняя жительница Кузбасса. Зимой прошлого года она сама связалась с неким «работодателем» в мессенджере – ей предложили расклеивать листовки за символическое вознаграждение. Вот только подработка выдалась незаконной – на бумаге черным по белому вывели название террористической организации и экстремистскую символику. 17-летнюю девушку это не смутило.

Не смутили, видимо, девушку и дальнейшие задания, которые она выполняла с октября 2025 года по январь текущего через мессенджер и электронную почту. Это так называемая у них разведка с передачей фотографий входов, выходов, слабых мест и камер видеонаблюдения на стратегических объектах. Это слежка за автомобилями сотрудников военкомата – и впоследствии передача фотографий их машин с номерами. Это она, к сожалению, успела сделать, а вот следующую задачу, к счастью, нет – поджечь машину за 1000-1500 долларов. На наши деньги 73 000 рублей. Средняя месячная зарплата в регионе и как итог – сломанная жизнь.

В отношении молодой жительницы Кузбасса уже возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». Сейчас она находится под стражей, а расследование уголовного дела продолжается. По этой статье ей может грозить до 20 лет лишения свободы – в таком случае к жизни за пределами тюрьмы она потенциально вернется только тогда, когда ей самой будет под 40 лет. Друзья, школа, университет, рестораны, прогулки по улице, отношения, любовь – всё это останется позади.

Автор: Буянов Владислав