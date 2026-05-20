В Кузбассе последовательно внедряются подходы Образовательного фонда «Талант и успех» к интеграции образования, технологий, науки и производства.

С 2019 года в регионе по модели фонда «Талант и успех» функционирует центр «Сириус. Кузбасс». Учреждение располагает кампусом на 80 мест, что позволяет проводить интенсивные профильные смены. В 2025 году здесь организовано 28 научно-проектных смен, среди которых: «Технологии искусственного интеллекта»; «Цифровая металлургия»; «Инженеры будущего»; «Навстречу Большим вызовам».

90% интенсивных смен проведены в партнерстве с вузами, научно-исследовательскими центрами и предприятиями реального сектора экономики Кузбасса с учетом стратегии социально-экономического развития региона.

На регулярной основе проходят профильные смены для учащихся инженерных классов ЕВРАЗа. В течение пяти дней школьники не только предлагают идеи, но и с использованием современного оборудования «Сириус.Кузбасс» разрабатывают прототипы решений, направленных на повышение эффективности производства. Главная цель таких смен – дать школьникам возможность решать практические задачи, основанные на реальных проблемах металлургического производства. Основной результат – разработка и защита собственных инженерных или исследовательских проектов.

Центр «Сириус. Кузбасс» осуществляет организационно-техническое сопровождение всех этапов Национальной технологической олимпиады в Кузбассе, в том числе является региональным координатором трека «Юниор» для 5–7 классов. Динамика участия школьников в олимпиаде ежегодно растёт.

Кузбасс – активный участник ключевых проектов федерального центра «Сириус». В 11-м сезоне (2025/2026 учебный год) на конкурс «Большие вызовы» подали заявки почти 20 тысяч школьников со всей страны, в том числе 164 от Кузбасса. По итогам финала регион вошёл в топ-7 по количеству победителей и призеров: 3 победителя (Москва – 23, Московская область – 10, Кемеровская область – 3).

Победитель: Роман Смирнов (школа № 52, г. Кемерово) – направление «Экология и изучение изменений климата». Проект посвящён рекультивации нарушенных земель Кузбасса с использованием осадков сточных вод.

Призеры: Тимофей Ярморкин (гимназия № 41, г. Кемерово) – «Большие данные, искусственный интеллект, автоматизированные системы и информационная безопасность»; Александр Фартуков (Городской классический лицей, г. Кемерово) – «Генетика и биомедицина».

«Сириус.Лето: начни свой проект»

В сезоне 2025/2026 учебного года в регионе работают 32 проектные команды школьников под руководством студентов-наставников. Задачи для проектов предложили предприятия: КАО «Азот», ПАО «Кокс», ЕВРАЗ, АО «Стройсервис», АО «Стройтрансгаз», ООО «Е-Лайт-Телеком», НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний и другие.

Кузбасс вошел в проект «Школы – ассоциированные партнёры «Сириуса» в первой волне (2023 год). Сегодня в нем участвуют 9 общеобразовательных организаций региона, еще 5 претендуют на участие с 1 сентября 2026 года. Проект предполагает углублённое изучение предметов в 7–11 классах, дополнительное образование, внеурочную деятельность, а также проектную и исследовательскую работу школьников совместно с технологическими компаниями и промышленными предприятиями региона.

Работа по интеграции образования, технологий, науки и производства в Кузбассе будет продолжена. Регион намерен тиражировать успешные практики «Сириуса», увеличивать число участников проектов и расширять сотрудничество с индустриальными партнерами.