Жители Кузбасса могут предложить свои инициативы для участия в шестом ежегодном форуме «Сильные идеи для нового времени». Прием заявок открыт с 15 мая на крауд-платформе идея.росконгресс.рф и продлится до 15 июня 2026 года.

Организаторами форума выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ): мероприятие проводится по поручению президента Российской Федерации с 2020 года.

После завершения сбора идей эксперты отберут 100 наиболее перспективных инициатив. Их представят на финальном мероприятии форума, которое состоится 22–23 июля 2026 года. Участники смогут доработать свои проекты совместно с наставниками и партнерами. Также будут сформированы партнерские подборки лучших решений.

«Форум позволяет увидеть, что сегодня действительно важно для людей и какие изменения они хотят видеть вокруг себя. Одной из самых востребованных тем стало, например, возрождение сел и деревень. Растет интерес к повестке будущего — какими должны быть города, школы, компании и какие технологии нам нужны. Для АСИ, которому в этом году исполняется 15 лет, особенно важно видеть, как форум объединяет инициативных людей вокруг идей, способных повлиять на развитие нашей страны», – отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

В этом году идеи принимаются по пяти ключевым трекам:

1. Национальная социальная инициатива — поддержка семьи, материнства и детства, охрана здоровья, образование, помощь ветеранам СВО и членам их семей, развитие малых городов.

2. Национальная кадровая инициатива — навыки будущего, непрерывное обучение, занятость граждан старше 50 лет, возможности для молодежи, создание рабочих мест на селе.

3. Национальная технологическая инициатива — автономные системы, распределенная энергетика, локальный искусственный интеллект, спутниковые сервисы.

4. Экологическое и климатическое направление — сохранение природы, климатическая адаптация, комфортная городская среда.

5. Национальная предпринимательская инициатива — технологическое предпринимательство, креативная экономика, национальные бренды, инвестиции в объекты культурного наследия.

Особенностью форума 2026 года станет широкое применение технологий ИИ. Они помогут оценивать идеи, анализировать стратегические тренды и формировать тематические подборки проектов для дальнейшей проработки.

Отметим, в 2025 году в рамках Форума кузбассовцы подали 526 инициатив (2024 год – 522, 2023 – 102). В 2025 году –15 идей – ТОП -1000, 1 идея – ТОП – 300. За 2024 год 14 идей – ТОП -1000, 2023 год – 5 идей – ТОП -1000.

В рамках форума традиционно проходит конкурс растущих российских брендов «Знай наших», организованный АСИ и Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ. Заявки принимаются до 1 июня 2026 года на сайте знайнаших.аси.рф.