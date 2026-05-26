Организаторы опубликовали итоги XII городского благотворительного забега ЕВРАЗа «Дай пять!». В этом году было увеличено количество мест для участников и добавлена новая взрослая дистанция — 10 километров. На старт вышли более 1,5 тыс. человек, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья. Все взносы участников компания направит на развитие следж-хоккея в Новокузнецке.





Для гостей была подготовлена насыщенная развлекательная программа, которая включала игровые зоны для самых маленьких, баскетбол и настольный хоккей, площадку для сдачи нормативов ГТО, мастер-классы по созданию сумок-шопперов и слаймов, а также шахматную зону. Впервые для участников были организованы фотофиниш и гравировка личных результатов на медали.



Абсолютными победителями забега стали Ева Артемьева и Кирилл Заречнев (дети, 1 км), Юлия Ряднова и Сергей Трашахов (5 км), а также Анастасия Чупрун и Алексей Хохряков (10 км).



«За 12 лет в “Дай пять!” в Новокузнецке приняли участие более 12,5 тыс. человек в возрасте от 5 до 83 лет, включая гостей из десятка городов. С 2015 года в рамках забега на поддержку инклюзивного спорта направлено более 5 миллионов рублей», – подчеркнули организаторы.

Автор текста – Вера Саблина.

Автор фото – Денис Рассохин.