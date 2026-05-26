В этом году Всероссийский диктант проходит с 26 по 30 мая. В Кузбассе подготовили 70 площадок, где все желающие, включая школьников и студентов, могут проверить свои знания по сельскому хозяйству. Участники отвечают на 30 вопросов, разбитых по сложности на 4 категории – от начального до профессионального уровня, с учетом возраста и подготовки участника.

«Диктант поможет рассказать об их достижениях, и, уверен, поможет укрепить связь между городом и селом в Кузбассе. В конечном итоге, такая информационная поддержка агропрома поможет нам в диверсификации кузбасской экономики в целом», – отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Принять участие в агродиктанте, организованном партией «Единая Россия» в рамках проекта «Российское село», можно в онлайн-формате.

