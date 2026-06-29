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Сергей Крюков из Прокопьевска 21 год проработал в частных охранных предприятиях.

Как только началась специальная военная операция, не раздумывая, подписал контракт с Минобороны. В декабре 2022 года получил тяжёлое ранение, а после реабилитации вернулся к мирной жизни: ведёт уроки мужества при поддержке регионального филиала фонда «Защитники Отечества», участвует в патриотических мероприятиях, проходит региональную программу «СВОи Герои. КуZбасс».

Сегодня Сергей — заместитель начальника отдела по вопросам благоустройства Сафоновского территориального отдела МКУ «Территориальное управление Прокопьевского муниципального округа».

В этом видео ветеран рассказывает, почему подал заявку на программу и что для него значит быть героем.