Студенты из Омска исследовали национальный парк «Шорский». Как будущие географы оказались в Кузбассе — смотрите в сюжете Марии Карюкиной.

Летом сюда приезжают студенты вузов из разных регионов, и омичи — не исключение. Во время своей практики они побывали в Шорском национальном парке. За один день гости познакомились с парком Таштагола, увидели там скульптуру «Золотая Шория», съездили в Усть-Кабырзу, музей «Трёхречье», а затем — на водную экскурсию на кордон «Медная». Будущие географы осмотрели местную флору, царство грибов и лишайники – индикаторы состояния окружающей среды. На кордоне есть все, чтобы насладиться природой и отдохнуть: туристические домики, баня, беседки.

«Сохраняем и открываем заповедную природу Горной Шории» – вот девиз самого крупного в Алтае-Саянском экорегионе национального парка. Здесь не ведется хозяйственная деятельность, а охраняются уникальные объекты природы. Студенты находились в Кузбассе около недели, побывали в музеях и на производственных предприятиях Новокузнецка.

Уже несколько лет по договоренности с Кемеровским государственным университетом в национальный парк «Шорский» приезжают студенты, чтобы обменяться опытом, изучить местный менталитет и традиции, познакомиться с нетронутой территорией и природными условиями, а порой – даже совершить открытия.

Просветительская работа полезна не только будущим профессионалам, но и самому Шорскому национальному парку. В будущем студенты-географы внесут свой вклад в изучение этой земли и сохранение ее биоразнообразия.