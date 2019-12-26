Известный спортсмен Алексей Ягудин стал участником масштабной акции, инициированной губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым.

Напомним, праздничная кампания #ВНовыйгодвместе стартовала 30 ноября у подножия горы Зеленая в Шерегеше. И сегодня, 26 декабря на открытии главной областной елки Кузбассу удалось установить рекорд России, проведя самое массовое шествие Дедов Морозов. Для регистрации рекорда были приглашены официальные представители Книги рекордов России.

Телеканал «Кузбасс 1» транслировал праздник с площади Советов в Кемерове в прямом эфире на 21 канале на весь регион. Телеверсия скоро в нашем эфире!

Встречайте Новый год вместе с « КУЗБАСС 1»! С нами лучше!