Новейшая городская реликвия Новокузнецка – почетный знак «Город трудовой доблести и воинской славы», а также предметы быта простых жителей. Самые разные экспонаты вошли в традиционную для конца года выставку «Хранить вечно». Новокузнецкий краеведческий музей проводит ее уже 15-й год, чтобы показать, чем пополнились его фонды, а еще сказать «спасибо» дарителям – людям, которые безвозмездно отдали ценные экспонаты.

Когда-то их разделяли десятки лет и тысячи километров. Французского молочника, сделанного на рубеже 19-20 веков, и тульскую гармошку 1950-х годов объединила выставка «Хранить вечно». Каждый представленный на ней предмет – безвозмездный дар Новокузнецкому краеведческому музею, а иногда еще и почти история спасения. Русские народные инструменты пылились в сарае дома, из которого собиралась уезжать уже не первая его хозяйка. Ее знакомая Татьяна Вагина решила не оставлять инструменты на произвол судьбы.

Из 319 предметов, что пополнили в этом году фонды Новокузнецкого краеведческого музея, от дарителей поступили 239. Все они будут представлены в различных выставках. А некоторые оказались настолько интересны, что даже заняли место в постоянной экспозиции, как, например, деревянные сани, словно с живописных полотен русских художников.

Далеко не все предметы могут с ходу зацепить внимание посетителей. Однако случайные вещи в музей не попадают. За каждой – своя история, которую ищут сотрудники музея и пытаются донести до горожан, давая вторую жизнь принесенному экспонату.