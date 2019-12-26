Разработка мобильных приложений, создание проектов и своевременное выполнение поставленных задач. Этому и не только обучились выпускники кафедры «Good Line» за прошедший семестр. 38 студентов с внутренней мотивацией и желанием развиваться в выбранной профессии уже получили дипломы об окончании курса. Чем отличился новый выпуск и когда будет следующий набор на обучение в компании?

Студенческое хобби – графический дизайн – Данила Носова постепенно перерастает в профессию, “Программист”. Сегодня он выпускник кафедры КузГТУ управления проектами и информационными технологиями на базе компании «Good Line». За 12 недель обучения Данил изучил основы языка Java, на базе которого создаст реальное мобильное приложение. Теперь у него верный курс на трудоустройство в компании.

За все время обучения, с 2016 года, кафедра «Good Line» выпустила 188 человек, 18 из которых сейчас работают в компании. Управление проектами, интернет-маркетинг и программная разработка – в этом году студенты обучались по трем направлениям. Нововведение этого набора – изучение языка Java и онлайн-формат некоторых курсов. Также студенты приобрели soft skills – базовые навыки для успешной работы: переговоры, тайм-менеджмент, публичные выступления.

Перспективы дальнейшего роста и трудоустройства у выпускников кафедры «Good Line» высокие. Ведь весь материал закреплялся и отрабатывался на практике в реальных проектах. Тот, кто только сейчас узнал об обучении в компании, может подать заявку на новый набор уже сейчас на сайте кафедры.