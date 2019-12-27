Морозная погода представит жителям одного из домов областного центра небольшую передышку. В нашу редакцию обратилась семья кемеровчан, проживающих адресу: проспект Ленинградский, 45. Крыша в их пятиэтажке протекает уже несколько лет. Но решить проблему управляющая компания не торопится…

На фотографии трехлетней давности пожелтевшие от воды обои, отклеивающаяся плитка на потолке. Ремонт Павловы сделали тогда за свой счёт. Скоро он предстоит им снова. Проблема не решается уже несколько десятков лет. Обращения в управляющую компанию «Ленинградский» результатов не дают. Специалисты действительно выезжают на место. Но в итоге составляют акт и уходят.

Владимир сам пытался починить крышу. Помогло на время. Недавно вода просочилась вновь. Она проникает в квартиру даже зимой, когда погода становится теплее.

Съемочной группе не удалось застать на месте директора УК «Ленинградский». Поэтому обратились в «Жилкомцентр». Как выяснилось, здесь о проблеме не знали. Но отметили, если управляющая компания не справляется со своими обязанностями, на них всегда можно найти управу.

Этот материал в «Жилкомцентре» приняли как официальное обращение. Уже на следующей неделе квартиру Павловых обследуют специалисты. И, возможно, в наступающем году в этом доме всегда будет царить хорошая погода.