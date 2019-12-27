Самое масштабное шествие новогодних волшебников в России прошло именно в Кузбассе.

Рекорд в 1279 человек зафиксирован экспертом из Книги рекордов России Юлией Прониной. Ранее таких прецедентов не было. Кузбасс стал первым!

Шествие – лишь часть акции #Вновыйгодвместе. С идеей создания большого праздника в регионе выступил губернатор Сергей Цивилев. На протяжении месяца специальный новогодний мобиль передвигался по городам региона с яркими представлениями. За рулём главный Дед Мороз Кузбасса. Стартовала акция на горе Зеленая в Таштагольком районе 30 ноября. Наши дедушки спустились на горных лыжах и сноуборде по склону.

Яркое, масштабное событие освещал наш телеканал «Кузбасс 1». В прямом эфире нам удалось взять интервью еще у одного ожидаемого гостя столицы Кузбасса – Алексея Ягудина, российского фигуриста, призёра Олимпийских игр, который выступил на катке возле главной новогодней ели региона.

Теперь в Кузбассе сосредоточенно огромное количество волшебства, новогоднего настроения. Так что можно смело загадывать желания. Особенно когда вокруг столько Дедов Морозов. Это новогоднее шествие 2019 года вошло в историю, а мы стали его участниками!