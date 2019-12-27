Главный подарок – внимание. В Журавлёвском доме-интернате для престарелых и инвалидов сейчас по системе долговременного ухода проживает 135 человек. Накануне с наступающим Новым годом их поздравили члены Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса.

Сотрудники предпочитают называть заведение не интернат, а пансионат. Те, кто в нём живут, проводят время за игрой в лото, пением, чтением или просмотром фильмов. А по утрам обязательно не только завтрак и гигиенические процедуры, но и зарядка.

В подарочных наборах в основном фрукты, чтобы презент был не только вкусным, но и полезным. А открытки сделали для бабушек и дедушек воспитанники детских домов и интернатов своими руками.

Главный подарок – внимание и тепло. И его должны получить все пожилые люди, которые по разным причинам вдали от родных. Для этого в Совете по вопросам попечительства решено в следующем году посетить все дома престарелых и интернаты.