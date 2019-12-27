В Новый год с подарками. Оператор мобильной связи «Tele2» даёт возможность своим абонентам самим выбрать себе приятный презент. Это может быть пакет минут, смс, безлимитный интернет в роуминге, подписка на музыкальные сервисы или онлайн-кинотеатры. Еще можно выбрать «сюрприз»: в этом случае клиент узнает, что в подарке, только получив его. Зато ощущение праздника гарантировано. Получить свой подарок от Tele2 можно до 15 января. Для этого нужно зайти в мобильное приложение «Мой Tele2» или в личный кабинет на сайт мобильного оператора.

Новогодние подарки – это хорошо, но самая важная задача любого мобильного оператора в новогодние дни – это хорошая связь и стабильный быстрый интернет. В праздники важно слышать близких, даже если они находятся далеко. Поэтому все операторы уже готовятся к этому “горячему” периоду.

Технические специалисты готовятся к Новому году заранее: расширяют покрытие и емкость сети в торговых центрах и местах отдыха, и, если нужно, делают необходимые настройки. Как показывает практика, усилия оказываются не лишними: мобильная активность кузбассовцев с каждым годом только растет. По итогам третьего квартала объем потребленного абонентами Tele2 интернет-трафика вырос в 1,5 раза. При этом более 75% потребления приходится на сети 4G.