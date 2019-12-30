Сегодня в учреждении обучается более 1000 детей.

Современный вытяжной шкаф в кабинете химии, лабиринты и роботы в кабинете информатики. Абсолютно цифровая, новая школа. Долгожданный подарок к Новому году для учителей и, конечно, тысячи учеников.

В учреждении заменили окна и кровлю, обновили фасад и кабинеты, установили спортивные и игровые площадки. В школе появились новые помещения для внеурочной и проектной деятельности. К слову, дизайн разрабатывали совместно школьники и педагогами. Лучшие идеи воплотили в жизнь.

Всё это – региональный проект «Моя новая школа», инициированный губернатором Сергеем Цивилевым. Программа будет действовать и в следующем году. Ещё тысячи ребят станут счастливее.