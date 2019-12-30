На домашнем паркете кемеровчане показали содержательную игру и закрепились на лидирующих позициях в турнирной таблице. С этим настроем они и встречают Новый год.

Пятый тур первенства по мини футболу среди команд Высшей лиги проходил на кемеровском паркете. Чувствовалось предновогоднее настроение, которое поддержали руководители команды и ее постоянные болельщики. А заключительный матч прошел еще и с песенным поздравлением и подарками.

Напомним, в предыдущем сезоне кемеровчане заняли второе место. Это для молодого клуба определенная высота. И нынче он идет в лидерах на Востоке. На домашнем паркете кемеровчане переиграли в пятом туре дублеров “Новой Генерации” из Сыктывкара – 4:0, “Газпром-Добычу” из Надыма – 7:2. Уступили только дублерам “Тюмени”, усиленной игроками суперлиги. Но смогли оказать гостям достойное сопротивление – 2:5. Радует болельщиков то, что сами игроки и их наставники настроены на максимальный результат и критически относятся к своим достижениям.

После новогодних каникул мини-футбольные баталии продолжатся. И тот настрой, который есть у команды, проявится ещё ярче. По крайней мере именно этого ждут болельщики.