Сергей Цивилев поделился в своем аккаунте в Инстаграм историей чудесного спасения малыша, который появился на свет с нарушением свертываемости крови. В его левом предсердии образовался тромб, который угрожал жизни ребёнка. Требовалась срочная высокотехнологичная операция, а под конец года все квоты на такие оперативные вмешательства были уже выбраны.

Как сообщил губернатор, из областного бюджета выделили дополнительные средства на проведение операции, и кардиохирурги НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний спасли жизнь малыша.

«Я благодарен нашим замечательным хирургам Ивану Халивопуло и Ильмиру Шабаеву за их по-настоящему ювелирную работу. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает!» – написал Сергей Цивилев.