Кузбасский автобан связывает Север и Юг области. Интенсивность составляет 25 тысяч автомобилей в сутки. Раньше, по старой дороге, путь от Кемерова до Ленинска- Кузнецкого занимал более часа. Сейчас это расстояние можно преодолеть за 40 минут. И проехать с ветерком. На высокоскоростном участке стрелка спидометра может достигать отметки в 130 километров в час.

Решение завершить строительство автомагистрали принял губернатор Сергей Цивилев. Трасса идёт в объезд посёлков Береговой, Смирновка, Березово и Панфилово. А это не только экономия времени, но и уменьшение шума, пыли и выхлопных газов в населённых пунктах. При этом новая магистраль – лишь часть больших дорожных изменений в Кузбассе. В южной столице идёт капитальный ремонт проспекта Металлургов. В 2021 году уложат асфальт, установят фонари, контактную троллейбусную сеть, светофоры и восемь остановочных пунктов. Также обновят и мост через реку Аба. Там заменят элементы опорной конструкции и обустроят пешеходную зону. Специалисты обещают, в ремонте объект не будет нуждаться ближайшие сто лет.

Ещё одно крупное строительство – дорога в объезд Мариинска. Через город проходит большое количество транзитного транспорта. А это – серьёзная нагрузка на инфраструктуру. Новая трасса позволит решить проблему организации движения. Кроме того, на 40-50 минут сократится время в пути. На данный момент у дорожников остался один сложный участок протяженностью 400 метров – болото вблизи окончания обхода. Техника зайдет туда сразу после новогодних праздников.

В целом в 2020 году по национальному проекту планируется отремонтировать 112 километров трасс. В план ремонта включены дороги, которые составляют опорную дорожную сеть Кузбасса, имеют важное значение для крупных городов или соединяют область с другими регионами.