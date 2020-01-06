Деньги выделят из областного бюджета. Субсидия в 65 млн рублей пойдет на ремонт, реконструкцию и модернизацию объектов спорта, на устройство плоскостных сооружений, укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций, реализующих программы спортивной подготовки.

Еще одна субсидия на поддержку подготовки спортивного резерва заложена в размере 168 млн рублей на финансирование организаций, включая муниципальные школы олимпийского резерва, которые осуществляют подготовку спортсменов по базовым для Кузбасса видам спорта.

По данным областного департамента молодежной политики и спорта, средства будут распределены между территориями по итогам конкурса среди муниципальных образований. Конкурс будет объявлен в первом квартале 2020 года.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.