В Кузбассе вопрос расселения аварийного жилья и ликвидации аварийного жилфонда находится на особом контроле властей.

При планировании бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов с целью увеличения темпов расселения аварийного жилья по поручению губернатора Сергея Цивилева в 5 раз был увеличен объем средств областного бюджета, направляемых на софинансирование этих мероприятий. Вместо минимального уровня софинансирования в 3 % было принято решение поднять его до 15%.

С учетом увеличения доли областного бюджета была разработана региональная адресная программа по переселению граждан. Региональная адресная программа «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» сроком до 2025 года утверждена постановлением Коллегии администрации Кемеровской области. В новую программу ликвидации аварийного жилья попали многоквартирные дома, которые были признаны аварийными в установленном порядке до 1 января 2017 года. На переселение граждан в 2019 году направлено 1 708 250,9 тыс. рублей, в том числе 1 446 746,7 тыс. рублей из средств Фонда, 261 504,2 тыс. рублей из средств областного бюджета. Переселено в общей сложности 1 222 семьи, это 2 932 человека.

Департамент строительства Кемеровской области сработал на опережение и уже в конце октября защитил заявку на предоставление финансовой поддержки в 2020 год. Кемеровская область получит из средств Фонда реформирования ЖКХ 1,51 млрд рублей. В порядке софинансирования регион добавит 304,51 млн рублей. Указанные средства будут направлены на переселение 2801 человека из 1 169 аварийных жилых помещений общей площадью 52,26 тыс. кв. метров.

Переселение граждан в следующем году охватит 26 муниципальных образований Кузбасса.

ДЛЯ СПРАВКИ. На территории Кемеровской области расположен 1 351 многоквартирный дом, признанный аварийным до 01.01.2017 года. Площадь жилых помещений, подлежащих расселению, составляет 490 084,63 кв. метров, в них проживает 26 150 человек. Общий объем планируемого финансирования мероприятий за весь период реализации программы составляет 18 миллиардов 262 млн рублей, в том числе средства Фонда 15 млрд 464 млн рублей.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.