Настоящим смотром подрастающей смены ведущих лыжников-гонщиков стало первенство области, которое прошло в Кемерове. На лыжню вышли те, кто уже в ближайшее время сможет пополнить ряды сборной Кузбасса. Но соревнования выявили и недочеты, проблемы, которые есть в этом виде спорта.

Лыжный спорт популярен в Кузбассе. Об этом говорит география соревнований. На старт, прошедший под девизом «Все на лыжи», приехало более 200 юношей и девушек из 23 территорий Кузбасса. Они соревновались на дистанциях три и пять километров. Два дня борьбы ещё раз подтвердили – сильные молодые гонщики у нас есть. Но их нужно поддерживать. В том же Промышленновском районе все пока держится на энтузиазме тренера-общественника Николая Титова. Он сам на своем снегоходе готовит лыжню, сам привозит спортсменов на соревнования. Хорошо то, что помогают и поддерживают его родители лыжников.

Юные спортсмены чувствуют поддержку старших. Часто вместе с ними приезжают родители, которые не только переживают за своих, но и стараются помочь, поддержать всю команду.

Такая поддержка тренеров и родителей заставляет юных участников выкладываться на лыжне до последнего. Учитывать свои ошибки и учиться. А так как турнир – это ещё и отбор на финальные старты, то шанс пробиться в областную команду есть у многих.

Победители и призёры получат возможность выступить на этих стартах и доказать: пройдя через сито домашних отборов, можно подняться на уровень выше.