В Кузбассе открывают новые авиарейсы. Так, из аэропорта Кемерова отныне можно летать в Новосибирск, Татарстан, Абакан и Красноярск. А жители и гости южной столицы региона прямиком из аэропорта Волынова с недавнего времени могут отправиться в Екатеринбург, Казань и Томск.

Новый авиарейс запустили четвёртого января. Стоимость билета из Новокузнецка в Екатеринбург – пять тысяч триста семьдесят рублей. Поездка на поезде обходится примерно в ту же сумму. Однако, время пути авиатранспортом куда меньше – всего два с половиной часа. По земле же – больше суток. Новенький самолёт рассчитан на 50 пассажиров. Останавливаясь в Екатеринбурге, судно летит дальше в Казань. Обратно – по тому же маршруту.

Авиарейс станет постоянным. Из Новокузнецка будет вылетать дважды в неделю – по средам и субботам. В половине девятого вечера. Новые авианаправления должны создать хорошие перспективы для развития региона.

Хорошая новость ещё и в том, что новые направления сделали недорогими. Благодаря федеральной программе субсидирования региональных авиарейсов. Часть денег выделяет регион, часть идёт из столицы. И получается, что за билет кузбассовцы отдают уже не баснословные суммы. Например, из Новокузнецка до Томска долететь стоит две тысячи восемьсот рублей в одну строну.