Каникулы, полные радости, полезных развлечений и совершенствования мастерства. Именно такими запомнят эти дни школьники, отдыхающие в Центре “Сибирская сказка”. Те, кто приехал туда не первый раз, признаются, что каждый сезон в “Сказке” незабываем. Главной особенностью этого стала новогодняя кругосветка.

Встречать Новый год они не устали, хотя на календаре уже вторая январская неделя. На эти новогодние каникулы в “Сибирскую сказку” съехались больше трехсот ребят со всего Кузбасса: творческие коллективы, спортсмены и просто школьники, приехавшие по путевкам. Педагоги Центра решили продлить для них праздничную атмосферу.

Как жители Поднебесной на Новый год, они делали китайские фонарики. Впереди конкурсы хоров – отсыл к грузинским традициям, и танцев – это уже от народов Африки. А сейчас – продолжение рождественских гуляний с уличными играми, которыми на Руси развлекались. Тут и “Конь вороной”, и “Река-берега”, и со стороны напоминающее хоровод “Месим тесто”.

После душных квартир и атмосферы городов важно, чтобы ребята как можно больше времени проводили на свежем таежном воздухе. Поэтому в центре устроили еще и сибирско-сказочную зимнюю Олимпиаду. Виды спорта уникальные, здесь же и придуманные.

А вот спортсменам и туристам осваивать новоявленные дисциплины некогда. У них, как и у творческих коллективов, есть своя обязательная программа занятий. Времени и на развлечения хватает, но по две тренировки в день никто не отменял. Воспитанникам новокузнецкого “Ориона” надо готовиться к лыжным гонкам и соревнованиям “Юный спасатель”. Так что и на каникулах мастерство оттачивают.

Им всем предстоит выступить в заключительном творческом концерте на закрытии смены. 11 января ребята разъедутся по домам, увозя с собой яркие впечатления и номера новых друзей в контактах своих телефонов. А пока сосредоточением радости, командного духа и победных криков стала главная площадь “Сибирской сказки”.