«Моя новая школа». Так называется региональный проект по капитальному ремонту и полному переоснащению средних образовательных учреждений Кузбасса. Сейчас по этой программе идут работы в одной из самых крупных школ Прокопьевска.

К капитальному ремонту в 45-й школе приступили в июле прошлого года. Ежедневно на объекте трудятся порядка 70 специалистов разного профиля: каменщики, штукатуры-маляры, отделочники, сварщики, электрики. У каждой бригады свой фронт работ. Одновременно ремонтируют 42 кабинета на трёх этажах, столовую, спортивный, хореографический, тренажёрный, актовый залы и бассейн. На вооружении строителей современные материалы и методы работы. К примеру, новая технология нанесения штукатурной смеси на стены позволяет значительно ускорить темпы работ. 200 квадратных метров за смену – почти норма.

Выполненный объём, качество и темпы работ, поставка необходимых материалов, которые используются в строительстве, еженедельно обсуждаются на штабе.

В первой в Прокопьевске цифровой школе всё будет выполнено по новым федеральным стандартам. Это касается и оснащения, и условий для обучения юных прокопчан.

Параллельно с ремонтом внутренних помещений идёт отделка фасада. Одна из крупнейших городских прокопьевских школ превращается в современное учебное заведение 21 века.