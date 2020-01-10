В это же время пришло время выписки тройняшек – Евы, Александры и Софьи, которые появились на свет в конце 2019 года.

«Придём ещё за мальчиками!» – без тени сомнения констатировала мама тройняшек. Татьяна и Александр около 5 лет боролись за право быть родителями и начало 2019 года принесло радостную весть: УЗИ в перинатальном центре показало тройню.

В Кузбассе за 2019 год таких случаев всего 5. Ева, Александра и Софья родились в красивую дату – 11 числа 11-го месяца. Правда, с выпиской пришлось повременить – малышкам требовался особый уход. Начальный вес каждой составлял всего чуть больше килограмма. За 2 месяца удалось наесть щёчки, научится самостоятельно дышать и обходится без специальных аппаратов.

Сегодня малышки будут уже дома, в Белове. От лица губернатора Сергея Цивилева заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Елена Зеленина передала для малышек их первые украшения – медальоны «Рождённый на земле Кузнецкой», а родителям – материальную помощь и перечень необходимых документов на улучшение жилищных условий.

В этот же день были поощрены и мамы, родившие в канун Рождества. Уже 20 лет в Кузбассе существует традиция поддержки семей, чьи дети появились в особые даты праздничного календаря. На Новый год, Рождество, 8 марта, Международный день защиты детей и День матери. В числе презентов – памятный медальон и материальная помощь.

Впереди их ждут хлопоты, которые, как уверяли сами мамы, всегда будут приятными. И уже совсем скоро родители расскажут юным кузбассовцам историю их первого знака отличия.